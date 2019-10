Carrega, apre mulino di antichi grani

(ANSA) - TORINO, 6 OTT - Antichi grani macinati dal mulino ad acqua gestito da un gruppo di giovani. Un altro segnale di rilancio dell'economia di montagna da Carrega Ligure (Alessandria), il paese con la minor densità di popolazione di tutta l'Italia, dove il Piemonte 'incontra' Liguria, Emilia, Lombardia. Nel nuovo Parco dell'Appennino piemontese, a Magioncalda, un piccolissimo borgo che erroneamente Google colloca già in Liguria, verranno macinati a pietra gli antichi cereali coltivati sui versanti terrazzati oltre i 1200 metri, riscoperti da un gruppo di giovani che, pur non abitando tutti a Carrega, sta ridando vita al paese. "Il mulino è emblematico: - osserva Marco Bussone, presidente Uncem - è mosso non solo dall'acqua, bensì dalla capacità culturale di quei giovani, con il Sindaco e tutta la comunità, di vedere il futuro e plasmarlo.

Carrega risponde investendo bene risorse europee per un mulino che darà vita a posti di lavoro.