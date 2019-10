Prevenzione tumori, Fornaca diventa rosa

(ANSA) - TORINO, 5 OTT - La Clinica Fornaca aderisce al mese della prevenzione del tumore al seno, illuminando di rosa la sua facciata nel centro di Torino.

"Una donna su otto ha avuto o ha tuttora un'esperienza di tumore alla mammella. Esame senologico con visita, mammografia ed ecografia da eseguire tutti gli anni sono fortemente raccomandate per chi ha superato il 40esimo anno di età, ma anche per le fasce giovanili oggi non incluse nello screening", afferma la dottoressa Giovanna Mariscotti, responsabile della Diagnostica senologica della Clinica. Il numero di casi è in costante aumento, ma sono migliorate le percentuali di guarigione rispetto al passato, tanto che oggi, per tumori inferiori al centimetro, si ha una percentuale di sopravvivenza del 97%.

L'iniziativa della Fornaca aderisce a 'Sorrisi in rosa', progetto di prevenzione senologica nato nel 2017 da un'idea dei senologi di Humanitas e diventato una kermesse capace di raggiungere ogni anno migliaia di donne in diverse città d'Italia.