Prefetto Torino ricorda poliziotti morti

(ANSA) - TORINO, 5 OTT - "Voglio ringraziare le nostre forze dell'ordine in giorni complicati come questi". A parlare è il prefetto di Torino Claudio Palomba, che ricorda i due giovani agenti di polizia vittime, ieri, di una sparatoria in Questura a Trieste. "Mi sento di fare un appello accorato al loro ricordo.

E un ringraziamento sentito alla polizia che, in questa città, sta facendo un lavoro esemplare gestendo manifestazioni e criticità senza mai arrivare allo scontro".

Numerosi, anche in Piemonte, i gesti di cordoglio e solidarietà nei confronti della polizia. Per rendere omaggio alle due vittime, anche a Torino la guardia di finanza ha effettuato un passaggio con sei equipaggi davanti alla Questura.

Listato a lutto il profilo Facebook della Questura di Alessandria. "La Polizia di Stato, la Questura di Alessandria oggi non parla, medita e piange i suoi morti", è il messaggio social.