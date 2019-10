Nuove t-shirt Fondazione Ricerca Cancro

(ANSA) - TORINO, 5 OTT - La Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, per il secondo anno consecutivo, dipinge di rosa il mese di ottobre con l'iniziativa Life is Pink, dedicata alla raccolta fondi a favore della lotta contro i tumori femminili. Tornano, in una nuova veste grafica, le gettonate t-shirt con il cuore rosa, alle quali si aggiungono le shopper e altri gadget. Numerosi i momenti di promozione e raccolta fondi: eventi sportivi, cene e mostre affiancheranno la campagna media e social promossa anche grazie all'aiuto di tanti sostenitori.

La campagna è finalizzata a finanziare e promuovere screening gratuiti all'Istituto di Candiolo per prevenire e combattere il tumore al seno, ancora oggi la neoplasia più diffusa, ma che proprio grazie alle diagnosi precoci è sempre più curabile. La passata edizione ha permesso di raccogliere oltre 200.000 euro, utilizzati per acquistare un ecografo di nuova generazione 3D/4K.