Malore in quota, morto su Monte Mucrone

(ANSA) - TORINO, 5 OTT - Un sessantenne della provincia di Torino è stato colto da un malore, ed è morto, durante la salita della ferrata al Monte Mucrone, nel comune di Oropa (Biella).

L'uomo, residente nel Canavese, si è sentito male a 2.300 metri di quota. Soccorso da alcune persone presenti sul posto, l'eliambulanza del 118 ha faticato a sbarcare l'equipe a causa della nebbia presente sulla zona.

Nonostante le manovre di rianimazione il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. In seguito all'autorizzazione del magistrato, la salma è stata prelevata e consegnata alle autorità presso il Santuario di Oropa.