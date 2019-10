Conte, Juve è una corazzata e un esempio

(ANSA) - MILANO, 5 OTT - "Quello di domani è un altro test contro una squadra che ha dettato legge negli ultimi 8 anni e ha fatto benissimo in Europa. Una squadra costruita nel tempo.

Grande merito a chi ci ha lavorato e creato una corazzata, vera e propria. Hanno lavorato bene e sono d'esempio": così Antonio Conte, alla vigilia del derby d'Italia, parla della Juventus avversaria domani a San Siro. "Ogni partita per noi è molto importante. Come dico sempre è uno step, uno step di crescita sotto tutti i punti di vista, come dopo la sconfitta di Barcellona. Se vogliamo giocarcela a certi livelli dobbiamo migliorare e abbiamo tanto da fare".