Con NovaCoop una academy per i giovani

(ANSA) - TORINO, 5 OTT - Otto ore di formazione, scambio e riflessioni per duecento giovani tra i 18 e i 30 anni. E' andato in scena oggi, alla Scuola Holden di Torino, il Coop Talk "Crescere... Un viaggio da fare insieme". NovaCoop ha rinnovato così l'impegno a rendere protagonisti i giovani, offrendogli un contesto esperienziale entro cui dimostrare le proprie potenzialità e acquisire nuove conoscenze, stimolare la riflessione e il pensiero critico, la cooperazione e la partecipazione.

Trai relatori Mauro Berruto, Tecnico della Nazionale Italiana di Tiro con l'arco; Francesco Bianco, Fondatore MoleCola; Marco Dolfin, medico chirurgo e atleta paralimpico; Eugenio in Via Di Gioia, Gruppo musicale; Anna Masera, Garante dei lettori La Stampa e direttrice Master in giornalismo all'Università di Torino; Laura Milani, Direttore IAAD; Saverio Raimondo, Showman.