Calcinacci, chiusa tangenziale Mondovì

(ANSA) - MONDOVI' (CUNEO), 5 OTT - Un tratto della tangenziale di Mondovì è stata chiusa, in via precauzionale, per la caduta di alcuni calcinacci nel sottopasso ferroviario.

"Ho appena avuto un colloquio telefonico col Capo Compartimento Anas Piemonte, ingegnere Angelo Gemelli - spiega il sindaco Paolo Adriano -. L'azienda ha predisposto l'invio in loco del caponucleo ed è in contatto con le forze dell'ordine per tutti i provvedimenti del caso. Ci riaggiorneremo a breve per seguire gli sviluppi della situazione: prioritaria la sicurezza dei cittadini".

Sono in corso le operazioni di verifica del sottopassaggio.

Sul posto con i tecnici dell'Anas sono presenti anche carabinieri e vigili del fuoco.