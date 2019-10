Stagione boom, festa fungo a Giaveno

(ANSA) - GIAVENO (TORINO), 4 OTT - La stagione è stata fin qui generosa - dal primo settembre 1.300 kg di funghi certificati raccolti nei boschi di Giaveno - e ora il centro principale della Val Sangone, in provincia di Torino, si prepara al clou, 'Fungo in festa', dal 6 al 13 ottobre, presentata oggi dal sindaco Carlo Giacone che lancia un appello al governo affinché sia eliminata la tassa per i raccoglitori.

"Un balzello esagerato - dice - purtroppo a seguito della finanziaria 2018 tutti devono pagare una tassa di 100 euro, è un ulteriore sgarbo alla montagna, che viene sempre penalizzata. Ci auguriamo di vedere riconosciuto alla montagna la giusta importanza per l' economia locale".

Per tutta la settimana della festa di Giaveno sarà visitabile il Museo del fungo, rinnovato e arricchito nell'esposizione.

Tutti i giorni a Giaveno mercato nel centro storico dei produttori locali.