Rumori fuori scena apre stagione Stabile

(ANSA) - TORINO, 4 OTT - Rumori fuori scena dell'inglese Michael Frayn, traduzione di Filippo Ottoni per la regia di Valerio Binasco apre lunedì 7 ottobre al Teatro Carignano la stagione di Prosa del Teatro Stabile di Torino. Lo spettacolo, in prima nazionale, è interpretato da Francesca Agostini, Valerio Binasco, Fabrizio Contri, Andrea Di Casa, Giordana Faggiano, Elena Gigliotti, Milvia Marigliano, Nicola Pannelli, Ivan Zerbinati. Le scene sono di Margherita Palli, i costumi di Sandra Cardini e le luci di Pasquale Mari. Prodotto dal Teatro Stabile Torino-Teatro Nazionale con il sostegno di Fondazione Crt, sarà replicato fino al 27 ottobre e poi sarà in tournée in Italia.

Binasco, dal 2018 direttore artistico del Teatro Stabile di Torino, affronta un cult del teatro contemporaneo: Rumori fuori scena, celebrazione delle goffe imprese di una compagnia di scalcagnati teatranti. In tre atti, allestimento, debutto e tournée di una farsa erotica: gli spettatori assistono alla prova generale della pièce, con divertenti equivoci.