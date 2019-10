Rinascente, 61 mln per store Torino

(ANSA) - TORINO, 4 OTT - Continua a investire in Italia la Rinascente, di proprietà del thailandese Central Group. E' stato inaugurato lo store di Torino, completamente rinnovato, per il quale sono stati messi in campo - spiega l'amministratore delegato Pierluigi Cocchini - 61 milioni di euro: 33 per l'acquisto dell'immobile, 20 per il rinnovo e 6-7 dai brand. La vecchia Rinascente aveva 80 dipendenti diretti, oggi ne ha 120 più 40-50 nell'indotto (servizi, pulizia, sicurezza). Numero che potrebbe crescere. "L'obiettivo è arrivare in 5 anni a 50 milioni di fatturato, il doppio del 2018", aggiunge Cocchini che ricorda gli investimenti in corso per il rinnovo dello store di Firenze.

"E' un segnale che un grande investitore torna a guardare a Torino. Questo luogo è un simbolo. Dal '70 quando aveva aperto non si facevano investimenti di rilievo", afferma la sindaca Chiara Appendino. "Un investimento importante con i piedi piantati nella storia e lo sguardoal futuro", afferma il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.