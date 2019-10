Nuove navette per raggiungere le Langhe

(ANSA) - ASTI, 4 OTT - Torino e le capitali di Langhe e Monferrato uniti da due nuovi servizi autobus attivi nei fine settimana di ottobre fino al 24 novembre.

Due nuove navette collegano l'aeroporto di Torino ad Alba e Asti per visitare la Fiera internazionale del tartufo bianco d'Alba e la mostra Monet e gli Impressionisti in Normandia di Palazzo Mazzetti ad Asti. Un servizio di autobus è attivo dallo scalo di Caselle alla capitale delle Langhe, dal venerdì al lunedì alle ore 10 e alle ore 16 (ritorno da Alba alle ore 13 e alle ore 19). Da Alba, alla stazione delle corriere, parte l'altra navetta per Asti, sabato e domenica con cinque corse andata e ritorno ogni due ore a partire dalle 10:30. I biglietti si possono acquistare a bordo oppure al sito bookingpiemonte.it.

Alla realizzazione del progetto hanno contribuito Regione Piemonte con VisitPiemonte, Turismo AlpMed, Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, Palazzo Mazzetti - Fondazione Asti Musei Piemonte.