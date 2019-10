A Vercelli valvuloplastica percutanea

(ANSA) - VERCELLI, 4 OTT - Si consolida l'attività specialistica della Cardiologia dell'Asl di Vercelli. Un'anziana è stata sottoposta a "valvuloplastica aortica percutanea", procedura utilizzata per allargare la valvola aortica tramite un palloncino laddove si è creato un restringimento. La paziente non poteva essere sottoposta all'intervento cardiochirurgico tradizionale o ad un impianto percutaneo della valvola aortica.

La procedura è stata eseguita da Fabrizio Ugo, responsabile dell'Emodinamica, da un mese nel team della Cardiologia diretto da Francesco Rametta. La donna è tornata a casa 48 ore dopo l'intervento.

"Abbiamo ottenuto un risultato significativo - spiega Rametta - perchè con questa tecnica è stato possibile trattare una paziente delicata, giudicata inoperabile con altri metodi in considerazione dell'età e delle diverse patologie associate.

L'intervento si è rivelato risolutivo sul piano della qualità di vita". L'équipe di Emodinamica ha lavorato in stretta collaborazione con il gruppo di Elettrofisiologia.