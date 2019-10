Teatro Regio, I pescatori di perle

(ANSA) - TORINO, 3 OTT - Un titolo raffinato - I pescatori di perle di Georges Bizet - dà il via alla Stagione d'Opera e di Balletto del Teatro Regio, nell'allestimento di Julien Lubek e Cécile Roussat. Alla guida dell'Orchestra e del Coro del Regio, lo statunitense Ryan McAdams. Protagonisti sono Hasmik Torosyan (Leïla), Kévin Amiel (Nadir), Pierre Doyen (Zurga), che sostituirà Fabio Maria Capitanucci, indisposto, e Ugo Guagliardo (Nourabad). "Sono molto emozionato per questa mia prima inaugurazione torinese", commenta il sovrintendente Sebastian Schwarz. "Ogni apertura di Stagione è per noi, che lavoriamo in teatro, l'inizio di una sfida per dar vita ai sogni, quelli che ogni sera prendono vita sul palcoscenico. I pescatori di perle vi trasporterà in un mondo fiabescamente naïve grazie alla musica di un giovanissimo Bizet, già capace di parlare al cuore di tutti. Avremo l'opportunità di ascoltare anche l'opera più celebre di Bizet, Carmen". Schwarz ricorda il rapporto solido con Intesa Sanpaolo partner per l'Inaugurazione.