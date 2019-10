Prostituzione, residence sotto sequestro

(ANSA) - NOVARA, 3 OTT - Un intero residence è stato messo sotto sequestro a Novara nel quadro di un'inchiesta contro lo sfruttamento della prostituzione. Sono state eseguite anche quattro ordinanze restrittive. L'operazione è stata svolta dai carabinieri.

Secondo l'indagine, gestori, proprietari e collaboratori del residence avevano stabilmente tollerato e sfruttato l'esercizio della prostituzione all'interno della struttura anche attraverso l'omessa registrazione di stranieri irregolari in violazione delle norme in materia di pubblica sicurezza ed immigrazione.

Per uno degli indagati sono scattati gli arresti domiciliari; un altro è stato sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e gli ultime due sono stati colpiti dal divieto di dimora a Novara. Si procede per quelle di sfruttamento e tolleranza abituale della prostituzione e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Al blitz hanno preso parte una quarantina di carabinieri.