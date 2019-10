Marchisio: Curioso di vedere Inter-Juve

(ANSA) - TORINO, 3 OTT - "Sono curioso, come tutta Italia, di vedere Inter-Juventus. Un grande match, che vivrò da tifoso juventino. Non vedo l'ora di vedere la Juve vincere". Claudio Marchisio parla così del derby d'Italia che lo ha visto protagonista per tante stagioni e che sabato, dopo l'annuncio dell'addio al calcio giocato, vivrà da semplice spettatore. "Per capire come Conte ha cambiato l'Inter basta vedere la faccia dei calciatori - aggiunge il 'Principino', ritiratosi proprio oggi dal calcio giocato -. Sono partiti bene, la Juve al momento la insegue. Mi auguro che la corsa scudetto sia più avvincente, ma è troppo presto. Anche se vincere certe partite dà benzina per il prosieguo del campionato".