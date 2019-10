Ditta non paga stipendi, lo fa il Comune

(ANSA) - VERBANIA, 3 OTT - L'impresa delle pulizie non paga i dipendenti e il Comune, oltre a stracciare il contratto d'appalto, verserà ai lavoratori gli arretrati: succede a Verbania, dove l'amministrazione è intervenuta nei confronti di una ditta che in appalto la pulizia di alcuni lotti comunali ma da tre mesi non versa lo stipendio a cinque persone.

In una nota, il Comune di Verbania ricorda "di aver pagato alla ditta la fattura di luglio, non quella di agosto appena saputo che i dipendenti non venivano pagati. Sono state inviate note con termine di 15 giorni e ben tre 3 Pec alla ditta, senza avere ad oggi alcun esito. Pertanto il Comune pagherà i dipendenti in modo diretto appena avute le buste paga, finora non inviate dalla ditta in questione, immaginando anche di rescindere il contratto, con l'evidente l'obiettivo di tutelare i dipendenti".