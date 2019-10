Auto si ribalta nel centro di Cuneo

(ANSA) - CUNEO, 3 OTT - Un'automobile si è ribaltata a Cuneo dopo avere urtato il marciapiede di piazza Galimberti. E' successo stamani alle 9. Non ci sono stati feriti.

Il conducente della vettura, una Mazda, è un ventenne: è stato portato, in stato di choc, all'ospedale Santa Croce.

La polizia municipale ha deviato il traffico per circa un'ora.