A Torino la campagna Mieloma Ti Sfido

(ANSA) - TORINO, 3 OTT - Approda a Torino, con l'installazione itinerante I Duellanti in piazza San Carlo, Mieloma Ti Sfido, la campagna di sensibilizzazione per vincere le nuove sfide contro la malattia. Promossa da Ail e La Lampada di Aladino, col contributo di Celgene, sostiene i pazienti nella sfida contro la malattia, paragonata a una gara di scherma. Non a caso testimonial dell'iniziativa, presentata nella sala conferenze del Museo Egizio, sono Elisa Di Francisca e Aldo Montano.

"Le similitudini tra scherma e malattia sono molteplici - spiega Montano - La sfida è continua, ogni parata ha la sua contraria. E' uno sport individuale, ma allo stesso tempo di squadra". Alla presentazione sono intervenuti anche il vicepresidente Ail Torino, Federico Bombaci, Donata Castelli del direttivo La Lampada di Aladino, e per la Città della Salute il direttore dell'Ematologia Mario Boccadoro e Sara Bringhen.

Il Mieloma è il secondo tumore ematologico più diffuso. In Italia si registrano 6mila nuovi casi ogni anno, 400 in Piemonte.