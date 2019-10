Universiadi,sintonia su Torino candidata

(ANSA) - TORINO, 2 OTT - "Piena sintonia tra Governo, Regione e Comune di Torino è emersa ieri dall'incontro informale, a margine della cerimonia organizzata per celebrare i 157 anni della Corte dei Conti, riguardo alla candidatura del capoluogo piemontese e delle sue valli ad ospitare le Universiadi invernali e gli Special Olympics in calendario nel 2025". È quanto afferma una nota di Palazzo Civico.

L'amministrazione comunale sottolinea che il viceministro all'Economia e Finanze Laura Castelli, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, e la sindaca Chiara Appendino, "hanno ribadito l'impegno a sostenere tale candidatura attraverso i passi formali che si renderanno necessari. Da parte del viceministro Castelli, in particolare, sarebbe emersa una rassicurazione a nome del Governo".