'Tre Bicchieri' a Ruché di Montalbera

(ANSA) - TORINO, 2 OTT - Il Ruchè docg 'Laccento 2016' dell'azienda Montalbera della famiglia Morando ha ottenuto i Tre Bicchieri, massimo riconoscimento assegnato dalla guida Vini d'Italia del Gambero Rosso. Per Montalbera il 2018 è stato il quarto anno consecutivo contrassegnato dall'eccellenza riconosciuta con i Tre Bicchieri, non solo con etichette di Ruchè ma anche Barbera d'Asti docg. "E' motivo di grande soddisfazione ma anche una ricompensa per una realtà agricola che ha il coraggio di osare e di studiare nuove soluzioni per migliorarsi costantemente senza la presunzione di essere arrivati alla massima espressione qualitativa - sottolinea Franco Morando, direttore generale di Montalbera - Laccento è il simbolo dell'audacia e della fermezza di volere portare ai massimi livelli qualitativi la denominazione Ruchè, un vitigno autoctono senza pari".

Montalbera, con vigneti e cantine tra Monferrato e Langhe, è da 6 generazioni gestita dalla famiglia Morando.