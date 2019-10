Temperature ancora estive, 26 gradi

(ANSA) - TORINO, 2 OTT - Dopo il rapido passaggio della perturbazione che ha portato qualche pioggia a macchia di leopardo, il vento foehn oggi ha spazzato il Piemonte.

Temperature massime ancora in molte località superiori a 25 gradi: a Domodossola 25.8, a Novara 25.6, nel centro di Torino 25.4. Nei prossimi giorni le massime perderanno qualche grado, venerdì qualche pioggia con quota neve a 2.100 metri.

La relazione di Arpa (Agenzia Regionale per la protezione ambientale) per l'estate 2019 evidenzia nelle temperature 2.1 gradi di media superiori alla serie storica. E' stata la quarta stagione più calda degli ultimi 62 anni. Tra i dati spicca l'eccezionale ondata di calore dal 26 al 29 giugno nel corso della quale il 46% dei termometri della rete Arpa Piemonte ha registrato il primato assoluto di temperatura massima. Il 27 giugno 2019 ha avuto la più elevata temperatura sul Piemonte dal 1958 ad oggi, superando l'11 agosto 2003. Nel bilancio delle piogge il deficit complessivo è di soli 5 mm.