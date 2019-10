'Stipendi d'oro in Embraco', sciopero

(ANSA) - TORINO, 2 OTT - I lavoratori della ex Embraco sono scesi in sciopero e manifestano davanti ai cancelli dello stabilimento di Riva di Chieri. La protesta è scattata dopo le notizie di stampa secondo le quali la nuova proprietà Ventures pur dichiarando di non avere i soldi per avviare l'attività produttiva pagherebbe stipendi d'oro ai manager e ai loro familiari.

Domani lavoratori dell'ex Embraco saranno a Roma per manifestare davanti alla sede del ministero dello Sviluppo Economico, con loro ci saranno presidente della regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore regionale al lavoro a Elena Chiorino. Il tavolo al Mise è convocato per il 23 ottobre.