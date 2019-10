'Soldi o denunciamo', arrestati

(ANSA) - TORINO, 2 OTT - Un milione e mezzo di euro in cambio del loro silenzio su alcune presunte irregolarità della società per cui avevano lavorato. Due torinesi sono stati arrestati per estorsione dalla guardia di finanza. A denunciarli è stato l'imprenditore vittima del ricatto che, angosciato dalle pretese dei suoi aguzzini, si è rivolto alle fiamme gialle.

L'arresto in un bar del centro di Torino, al termine della consegna di quella che doveva essere la prima di una serie di rate mensili da 20 mila euro.

Nel corso delle perquisizioni presso le abitazioni dei due arrestati, P.M.G. di 34 anni e F.G. di 60, sono state sequestrate due pistole automatiche, tre caricatori e 105 cartucce. I due sono ora in carcere. Le indagini proseguono al fine di identificare eventuali complici.