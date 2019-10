Sindaca,caffè con Chiamparino è cortesia

(ANSA) - TORINO, 2 OTT - Non è passata inosservata ieri pomeriggio la presenza a Palazzo Civico dell'ex sindaco ed ex presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino. Un ritorno per un caffè con la sindaca Chiara Appendino che ha sollevato in qualcuno la curiosità che potesse trattarsi di un momento di confronto sul futuro della città alla luce della nuova alleanza di governo. "Con l'ex presidente Chiamparino c'è stato sempre un rapporto anche personale - ha però detto la sindaca interpellata a margine di una conferenza stampa al Museo Egizio - quindi è stato solo un caffè di cortesia. Nulla di particolare".