'Schema Ponzi', Consob spiega la truffa

(ANSA) - TORINO, 2 OTT - Una delle più celebri truffe della storia, ideata dall'emigrato italiano Charles Ponzi negli Stati Uniti, portata in scena a teatro come momento di educazione finanziaria. E' l'iniziativa della Consob, che oggi al Museo di Risparmio di Torino, ha raccontato agli studenti delle scuole medie superiori lo 'schema Ponzi', la truffa finanziaria da oltre 50 miliardi di dollari, escogitata un secolo fa ma poi replicata tante altre volte.

Nella rete di Ponzi caddero 40 mila risparmiatori di Boston attratti dalla prospettiva rendimenti altissimi che si rivelarono però del tutto irrealistici. Agli spettatori dello spettacolo 'Occhio alle truffe!' è stato ricordato come lo 'scherma Ponzi' sia ancor oggi alla base della maggior parte delle truffe finanziarie, sul web o al telefono.

L'iniziativa della Consob fa parte della Settimana mondiale dell'investitore, la campagna di educazione finanziaria lanciata tre anni fa in quasi 100 Paesi e coordinata in Italia da Consob.