Controlli polizia a suk Torino

(ANSA) - TORINO, 2 OTT - E' di sette multe il bilancio dell'ultima tornata di controlli di polizia di Stato e polizia municipale, a Torino, nell'area del mercato di libero scambio conosciuta familiarmente come 'suk'.

L'intervento ha riguardato venditori abusivi, situati nello slargo fra la via San Pietro in Vincoli e Strada del Fortino, i furgoni e la merce esposta al pubblico. Gli importi delle sanzioni vanno da 2.582 a 15.493 euro.

Mezzi e prodotti sono stati sequestrati e custoditi presso un' area di pertinenza della Polizia Locale.

"Il servizio di contrasto al fenomeno dell'abusivismo commerciale - informa una nota della Questura - proseguirà nei prossimi giorni, con controlli costanti e sempre più stringenti finalizzati a garantire l'osservanza delle norme che regolano le vendite occasionali su area pubblica".