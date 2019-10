Cdp in Piemonte con Fondazioni bancarie

(ANSA) - TORINO, 2 OTT - Negli ultimi tre anni 4.000 aziende piemontesi hanno avuto garanzie per 200 milioni di euro da Cassa Depositi e Prestiti, altre 2.000 sono state finanziate indirettamente per oltre 500 milioni di euro dal 2016. Per rafforzare questo impegno Cdp si allea con le Fondazioni di origine bancaria del Piemonte. "Promuoveremo iniziative congiunte e identificheremo nuove opportunità di investimento", spiega Giovanni Quaglia, presidente dell'Associazione delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte, che ha organizzato con Cdp un incontro alle Ogr.

"Il forte impegno di Cdp a supporto dei territori trova nell'attività delle Fondazioni di origine bancaria un sostegno fondamentale", afferma Fabrizio Palermo, ad di Cdp. "Le fondazioni bancarie sono in grado di interpretare al meglio le istanze provenienti dalle comunità, con loro condividiamo missione e obiettivi e insieme abbiamo raggiunto importanti risultati in diversi campi, come nel Social Housing. il loro apporto sarà sempre più decisivo".