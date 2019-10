Smog, in Pm 2,5 sostanze mutagene

(ANSA) - TORINO, 1 OTT - La media annuale delle polveri sottili, nel 2018, è stata per la prima volta sotto i limiti (40 microgrammi per metro cubo per le Pm10, 25 per le Pm 2,5), ma l'inquinamento atmosferico rimane diffuso in tutto il Piemonte, in città e aree rurali, e resta l'allarme per la potenziale cancerogenicità del mix trasportato dalle micropolveri. Lo evidenzia la relazione pubblicata da Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) che ha condotto, oltre alle analisi chimiche e gravimetriche, anche test di mutagenicità "per valutare le interazioni delle varie specie chimiche veicolate dal particolato atmosferico".

I valori di ottenuti nel 2018 - spiega Arpa - "si attestano su quelli degli anni precedenti, confermando un inquinamento diffuso su tutto il territorio". In particolare, le Pm 2,5 evidenziano "un costante riscontro di sostanze mutagene", cioè potenzialmente cancerogene. Altre analisi sono state affidate al dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche dell'Università di Torino: