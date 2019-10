Piemonte in vetrina all'aeroporto Cuneo

(ANSA) - TORINO, 1 OTT - Nuova campagna di benvenuto all'aeroporto di Cuneo Levaldigi grazie alla collaborazione con VisitPiemonte. Le aree partenze e arrivi sono state completate con un allestimento che rende l'immagine del terminal ancora più calda e accogliente, puntando l'attenzione dei passeggeri sul Piemonte e sulle sue eccellenze. L'iniziativa rientra tra le attività pensate per rafforzare la destinazione Piemonte, in Italia e all'estero.

La collaborazione con l'aeroporto di Cuneo è uno dei tasselli dei partenariati del piano di comunicazione di VisitPiemonte - società in house della Regione Piemonte partecipata anche da Unioncamere che si occupa della valorizzazione turistica e agroalimentare del territorio - coni vari attori regionali per la valorizzazione del territorio piemontese. "Il concept della campagna è di rendere, con immagini e claim immediati, la varietà delle attrazioni che attende il visitatore in Piemonte su temi peculiari del nostro territorio", spiega Luisa Piazza, direttore Generale di VisitPiemonte.