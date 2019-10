Nasce shopping center Caselle Open Mall

(ANSA) - TORINO, 1 OTT - Si è concluso il complesso iter amministrativo per il Caselle Open Mall, il mega shopping center che nascerà su un'area di 114.000 metri quadri, vicino all'aeroporto Sandro Pertini, con 220 negozi. Aedes Siiq ha depositato presso il Comune di Caselle le polizze fideiussione e ha ritirato i permessi per costruire.

Il processo di commercializzazione degli spazi, avviato da una società internazionale dalla scorsa primavera, "ha già riportato consistenti risultati - spiega Aedes - con accordi sottoscritti per il 20% della superficie totale e un altro 50% in corso di negoziazione".

Per Aedes lo sviluppo del Caselle Open Mall è "un perno fondamentale del piano industriale 2019-2024". "Siamo molto soddisfatti di essere finalmente arrivati alla fine della fase amministrativa e all'avvio delle attività propedeutiche alla fase realizzativa. Sarà il primo Open Mall in Italia con caratteristiche di innovazione, sostenibilità e tecnologia all'avanguardia", sottolinea Giuseppe Roveda, ad di Aedes Siiq.