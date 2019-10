Mercato auto Italia, settembre +13,99

(ANSA) - TORINO, 1 OTT - Il mercato italiano dell'auto chiude il mese di settembre con un risultato positivo: 142.136 immatricolazioni, il 13,39% in più dello stesso mese dell'anno scorso. Nei primi nove mesi dell'anno sono state vendute 1.467.668 vetture, con una flessione dell'1,61% rispetto all'analogo periodo del 2018. I dati sono del ministero dei Trasporti.

Nello stesso mese, Fca ha venduto in Italia 31.418 auto, l'11,43% in più dello stesso mese del 2018. La quota di mercato è pari al 22,1% (a fronte del 22,49%). Nei nove mesi le immatricolazioni sono 353.227, in calo dell'11,27% rispetto all'analogo periodo dell'anno scorso. la quota scende dal 26,69 al 24,07%.

Secondo il presidente del Centro Studi Promotor, Gian Primo Quagliano, il risultato positivo "non deve trarre in inganno", perché "il confronto si fa con un settembre 2018 particolarmente debole".