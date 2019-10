Golf: ranking, Molinari fuori da top 10

(ANSA) - ROMA, 01 OTT - Francesco Molinari esce nuovamente dalla top 10 mondiale del golf scivolando in undicesima posizione con 5.7649 punti. Il campione azzurro è stato scavalcato da Bryson DeChambeau (5.8138) che, grazie al migliore piazzamento nel Safeway Open (PGA Tour), è tornato tra i migliori dieci player. Balzo in avanti anche per Xander Schauffele, ora nono (5.8205). Tutto invariato, per il resto, tra i big. Con Brooks Koepka saldamente al comando (12.6803) e Tiger Woods sempre ottavo (6.0402). Continua a guadagnare posizioni Andrea Pavan. Il 30enne romano, 10/o nell'Alfred Dunhill (European Tour), è passato dalla 71/a alla 65/a piazza (1.9774). Dietro di lui, 70/o (1.881), Cameron Champ, reduce dall'exploit - il secondo in carriera sul massimo circuito americano - in California nel Safeway Open.