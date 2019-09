Sarri, pensare a Inter errore clamoroso

(ANSA) - TORINO, 30 SET - "Pensare già all'Inter sarebbe un errore clamoroso. Domani c'è il Bayer, che in Bundesliga è a un punto dal Bayern: mi ha sorpreso per la facilità del palleggio, per la capacità di tenere il possesso del pallone per larghi tratti: sarà una partita di grande impegno". Così Maurizio Sarri, alla vigilia del primo match casalingo di Champions della Juventus nella settimana che si chiuderà con lo scontro al vertice con i nerazzurri."Se uno ha le idee chiare sul Bayer - ha detto ancora il tecnico bianconero - non può pensare all'Inter".