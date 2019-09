Sarri 'Higuain-CR7-Dybala? Più avanti'

(ANSA) - TORINO, 30 SET - "L'ipotesi del tridente Dybala, Ronaldo e Higuain è affascinante. Ma per il nostro attuale livello di maturazione, è fattibile solo a partita in corso".

Maurizio Sarri rimanda al futuro la possibilità di schierare dall'inizio i tre attaccanti della Juventus, con Dybala a supporto di Higuain e Ronaldo: "Spero che la squadra sia velocemente pronta anche a questa eventualità - ha aggiunto l'allenatore bianconero -. Secondo me alla fine si può anche provare".