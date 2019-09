Sarri "club inglesi favoriti Champions"

(ANSA) - TORINO, 30 SET - "In questo momento storico è difficilissimo che una squadra italiana possa essere la favoritissima per vincere la Champions. Per forza di cose, sono favorite le inglesi, quindi è giusto giocare con determinazione sì, ma anche con soddisfazione e allegria". Così Maurizio Sarri in risposta a una domanda sull''ossessione' Champions: "L'obiettivo primario deve essere alleggerire la squadra, il clima non deve essere di pesantezza, in Champions bisogna giocare anche per divertirsi".