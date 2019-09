Regio Torino,Cascio segretario artistico

(ANSA) - TORINO, 30 SET - Il musicologo Paolo Cascio, 40 anni, è il segretario artistico del Teatro Regio di Torino.

"Sono onorato di poter continuare, all'interno del Teatro nel quale sono cresciuto, il mio percorso professionale con una nuova sfida e un nuovo incarico", commenta Cascio, al Regio dal 2013. "La scelta ha convinto tutta la Commissione. Tra i vari candidati - spiega il sovrintendente Sebastian Schwarz - abbiamo selezionato un giovane con notevole esperienza e formazione alle spalle. Lavorerà a stretto contatto con me, con i miei collaboratori dell'Area artistica e dell'Ufficio produzione, con l'Orchestra e il Coro del Teatro". Cascio si è laureato all'Università di Torino, ottenendo un master di II livello all'Università del Piemonte Orientale. Ha conseguito il dottorato europeo in Musicologia all'Universidad Complutense di Madrid ed è stato Visiting student alla University of Chicago. Ha lavorato al fianco di direttori d'orchestra quali Riccardo Muti, Alessandro De Marchi, Riccardo Frizza.