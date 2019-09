Nasce start up per consegne agli chef

(ANSA) - MILANO, 30 SET - Quattro giovani under 30 hanno lasciato i Fondi di Investimento dove lavoravano per fondare a Milano Deliveristo, start up innovativa che seleziona prodotti agroalimentari di piccoli produttori in diverse regioni italiane e attraverso una piattaforma digitale li propone alla ristorazione di livello. Ivan Aimo, Luca Calia, Gabriele Angeleri e Lorenzo Tassone i primi due torinesi e i secondi milanesi hanno capito che i servizi digitali del food erano rivolti solo ai consumatori così hanno pensato ad un'offerta per chef e ristoratori. "Abbiamo studiato - racconta Aimo - analoghe iniziative negli Stati Uniti dove è attiva "Grub Market" e in Cina dove opera "Mei Cai", in Italia non esisteva nulla del genere e abbiamo aperto Deliveristo. Produttori che lavorano personalmente, piccole aziende familiari, contadini, oggi sono 200 quelli selezionati attraverso la collaborazione di laurearti all'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.