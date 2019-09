Festival migrazioni, 6.000 presenze

(ANSA) - TORINO, 30 SET - Seimila presenze, 143 tra ospiti e artisti, 40 appuntamenti, 5 giorni: sono i numeri della seconda edizione del Festival delle Migrazioni che dal 25 al 29 settembre ha animato Torino negli spazi dell'ex cimitero di San Pietro in Vincoli, Teatro Cottolengo, Scuola Holden e Polo del '900. Il momento più straordinario dell'intero festival è stata la Cena delle cittadinanze: nella serata di sabato oltre 800 persone, provenienti da ogni parte del mondo, si sono sedute un accanto all'altra per condividere insieme il cibo cucinato in proprio e scambiato convivialmente, nell'insolita cornice dell'ex cimitero di San Pietro in Vincoli.

Tra gli ospiti il giornalista Domenico Quirico, Marco Revelli e Marco Tarquinio, Ascanio Celestini e Simone Regazzoni, Alessandro Metz armatore di Mediterranea Saving Humans e la già europarlamentare Elly Schlein, la scrittrice Igiaba Scego, le giornaliste Barbara Schiavulli e Ada Treves.