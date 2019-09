Corsaro nuovo presidente Anci Piemonte

(ANSA) - TORINO, 30 SET - Il sindaco di Vercelli Andrea Corsaro è il nuovo presidente di Anci Piemonte, carica che passa dal centrosinistra al centrodestra. Eletto dall'assemblea congressuale, succede ad Alberto Avetta.

L'assemblea ha eletto anche i 44 membri del consiglio direttivo e i rappresentanti di Comuni e Unioni di Comuni per l'assemblea Cal, oltre ai 78 delegati all'assemblea di Arezzo e i 10 componenti piemontesi del consiglio nazionale di Anci.

"È un un grande onore e responsabilità - ha detto Corsaro - Prometto impegno, ascolto e tanta volontà per il raggiungimento degli obiettivi dell'associazione. I sindaci sono il punto di riferimento con i cittadini che chiedono ogni giorno cose nuove e noi dobbiamo adeguare i nostri Comuni a queste esigenze. I Comuni devono innovarsi e migliorarsi".

Corsaro ha garantito "l'impegno dell'associazione per essere di supporto a ogni amministratore e dare risposte ai cittadini.

Noi sindaci non ci arrendiamo, portiamo a casa il risultato.

Questa dev'essere la nostra sfida".