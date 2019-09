Cirio, attività Museo Cinema va avanti

(ANSA) - TORINO, 30 SET - "La riunione di questa mattina era innanzitutto finalizzata a verificare che la situazione venutasi a creare non stesse danneggiando in alcun modo l'attività del Museo, ripercuotendosi in particolare sul Torino Film Festival che è alle porte ed è uno degli eventi più importanti che ospitiamo in Piemonte". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, sulla riunione del Comitato di Gestione del Museo del Cinema, convocato dopo la nomina del nuovo direttore e le polemiche che hanno portato alle dimissioni del presidente.

"Abbiamo avuto rassicurazioni", aggiunge Cirio, che sul tema interviene con gli assessori alla Cultura, Vittoria Poggio, e alle Partecipate, Fabrizio Ricca.

"Abbiamo acquisito tutte le informazioni richieste in merito all'accaduto e ora faremo le nostre valutazioni", dicono gli esponenti della Regione Piemonte. "Comunicheremo le decisioni della Regione in un nuovo incontro, solo con tutti i soci, che convocheremo nei prossimi giorni", concludono.