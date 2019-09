Artissima Telephone alle Ogr

(ANSA) - TORINO, 30 SET - E' dedicata al telefono come mezzo espressivo artistico la mostra Artissima Telephone, che sarà ospitata nello spazio del Duomo delle Ogr, nei giorni di Artissima, dal 31 ottobre al 3 novembre. Ideata da Ilaria Bonacossa e curata da Vittoria Martini, la mostra propone una selezione di progetti realizzati da alcuni artisti presentati dalle gallerie che partecipano alla fiera.

Artissima Telephone gioca, attraverso l'arte, sul passaggio dalla telefonia fissa all'era dello smartphone, esplorando il modo in cui le dinamiche sociali sono cambiate con l'introduzione delle componenti di mobilità (spazio) e simultaneità (tempo). L'utilizzo dello smartphone, considerato qualcosa di più che un semplice dispositivo vocale, ha fatto sì che si perdesse il legame con un luogo designato per le telefonate, rendendo in qualche modo pubblica la vita di ognuno.