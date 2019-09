Ancora 30 gradi poi rapido break piovoso

(ANSA) - TORINO, 30 SET - Settembre finisce in Piemonte con tempo prettamente estivo, di giorno, e massime a 30 gradi. La rete Arpa ha registrato oggi 29.9 nella stazione a 800 metri di altitudine di Chiomonte (Torino), in Valle di Susa. Un decimo in meno ad Alessandria, quasi 27 gradi nel centro di Torino, massima di 27.2 ai 1.065 metri di Oulx.

Le previsioni di Arpa indicano che il tempo resterà stabile fino a domani mattina, prima che arrivi una rapida perturbazione dal Nord Europa, con aria fredda e rovesci di pioggia che, partendo dai rilievi alpini, dovrebbero poi estendersi a gran parte della regione. La quota neve - prevede Arpa - dovrebbe scendere fino a 2.700 metri, lo zero termico a 3.200 metri a nord, 3500 a sud. Non dovrebbe essere significativo, invece, il calo delle temperature massime: il calo atteso è di 3-4 gradi nelle zone di pianura e di bassa collina.