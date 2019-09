A Roma richiesta referendum l.elettorale

(ANSA) - TORINO, 30 SET - E' stato consegnato questa mattina in Corte di Cassazione il documento del Piemonte che chiede il referendum abrogativo sulla quota proporzionale della legge elettorale nazionale. Delegati a portare la delibera, approvata giovedì sera dal Consiglio regionale, sono stati il presidente Stefano Allasia e il capogruppo leghista Alberto Preioni.

"Questo - afferma Allasia - è solo l'inizio di un percorso che dovrà portare a far esprimere i cittadini su una questione molto importante: il modo di eleggere i propri rappresentanti.

Senza entrare nel merito, credo che in democrazia sia sempre un bene dare voce agli elettori su temi così rilevanti".

La richiesta del Piemonte, come quella delle altre Regioni che l'hanno approvata, doveva essere depositata entro il 30 settembre per far sì che il referendum si tenga nel 2020.