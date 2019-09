A Lavazza il premio Res Pubblica

(ANSA) - TORINO, 30 SET - Lavazza vince il Premio Internazionale Res Publica 2019, che viene assegnato a singoli, associazioni e fondazioni che si prodigano a favore del bene comune. L'azienda è stata scelta "per lo straordinario impianto socio-etico" che ha realizzato, anche attraverso la sua Fondazione, e in particolare per il progetto TOward 2030 What Are You Doing: un percorso artistico a cielo aperto che testimonia i 17 obiettivi delle Nazioni Unite a favore dello sviluppo sostenibile.

La consegna del Premio, una scultura bronzea di Riccardo Cordero, avverrà a Mondovì (Cuneo) domenica 27 ottobre nella sede della confraternita della Santa Croce. "Il linguaggio universale delle opere di street art sponsorizzate da Lavazza e splendidamente realizzate da urban artist fra cui Ernest Zacharevic - spiega Antonio Maria Costa, già vice segretario generale della Nazioni Unite - è unico nell'efficacia. La giuria ha interpretato l'impegno di Lavazza come coerente con la missione del Premio".