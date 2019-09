Tre vittime sulla bretella A26-A8

(ANSA) - NOVARA, 28 SET - Due persone, un uomo di 62 anni e una donna di 65, sono morte travolte da un Tir in una galleria della bretella autostradale A26-A8, tra Castelletto Ticino (Novara) e Sesto Calende (Varese). Le vittime erano su un furgone che si era fermato per un guasto nel tunnel 'Mambrino'.

Sulla stessa diramazione autostradale si è verificato un altro incidente mortale, poco più tardi, vittima un motociclista coinvolto in uno scontro con tre auto. Il tratto autostradale è rimasto chiuso fino alle 19.