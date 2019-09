Polizia, festa patrono a Sacra S.Michele

(ANSA) - TORINO, 28 SET - La Polizia di Stato ha celebrato il 70esimo anniversario del patrono e protettore San Michele Arcangelo con una messa, oggi in Valle di Susa, al Santuario della Sacra di San Michele, simbolo del Piemonte. "San Michele è un esempio di autorità, di quell'autorità che si esercita servendo gli altri che poi è il significato intimo della nostra missione - ha sottolineato il questore di Torino Giuseppe De Matteis a chiusura della cerimonia - Parole chiave per un poliziotto, e valori su cui riflettere, sono forza e generosità.

La prima perché è parte del nostro lavoro, la seconda perché il nostro servizio dev'essere anche capace di comprendere i drammi altrui".

Alla cerimonia hanno partecipato autorità civili e religiose.

Per l'occasione, la foresteria della Sacra ospiterà per alcuni giorni la mostra "Mikha'el - Compagno di viaggio" con opere realizzate da sei poliziotti, curata dall'associazione Legal@arte. La mostra è aperta domani e il 5 e il 6 ottobre dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.