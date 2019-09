Non ci sono vittime nell'esplosione che si è verificata oggi in una abitazione nel cuneese - a Villanova Mondovì - ma risulta, invece, una persona ferita in maniera grave. E' quanto precisano i vigili del fuoco, intervenuti sul posto, dopo che loro stessi avevano parlato di una vittima. Continuano le ricerche, tra le macerie, per escludere l'eventuale coinvolgimento di altre persone.