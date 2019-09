Divieti smog,pronta deroga auto storiche

(ANSA) - TORINO, 28 SET - Le auto storiche potranno circolare anche a Torino in deroga ai divieti per i veicoli Euro 0 previsti nella normativa antismog. Lo annuncia l'assessore all'Ambiente della Regione Piemonte, Matteo Marnati, alla vigilia della giornata delle auto storiche. "I possessori di questi veicoli - spiega Marnati - non scorrazzano in città per il gusto di inquinare, e solitamente non li utilizzano neppure per il trasporto ordinario come sanno tutti. Non si chiudono i musei. E le auto storiche sono musei, sono la nostra storia, un patrimonio che il mondo ci invidia e che qualcuno vorrebbe chiudere in garage nel nome di un ecologismo ideologico, abborracciato e sgangherato. Torino - prosegue Marnati - ha già dovuto subire la cancellazione del Salone dell'Auto, adesso basta".