World Press Photo a Torino

(ANSA) - TORINO, 27 SET - Torna a Torino per il terzo anno consecutivo World Press Photo, la mostra di fotogiornalismo più importante al mondo. Presente in oltre cento città e 45 Paesi, la tappa torinese è organizzata dall'Associazione Culture e Identità Mediterranee. La sede è l'ex Borsa Valori, dove sarà visitabile fino a a domenica 17 novembre. World Press Photo è organizzata con il patrocinio di Regione Piemonte e Città di Torino e il sostegno della Camera di Commercio di Torino. Tra i partner l'Ordine dei Giornalisti del Piemonte e l'Associazione Stampa Subalpina. Sono esposte le 157 foto selezionate come immagini che raccontano il 2018, tra le quali la vincitrice del World Press Photo of The Year 2019: Crying Girl on the Border di John Moore dell'agenzia Getty Image. L'immagine ritrae una bambina honduregna di due anni, Yanela, in un pianto disperato mentre la madre, Sandra Sanchez, che la teneva in braccio, è costretta a metterla a terra e viene perquisita da un poliziotto americano al confine con il Messico.